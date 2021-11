Leserbrief : Wer gegen die Natur baut, muss auch mit den Konsequenzen rechnen

Hochwasser

Schade, dass in der mehrfachen Berichterstattung nicht von dem Teilbereich des Kindergartens berichtet wird, den das Hochwasser nicht erreicht hat und so aktuell wieder von einem Teil der Kindergartenkinder genutzt werden kann. Die Kindertagesstätte Wunderland Salmtal wurde in vier Teilabschnitten errichtet. Mit den Erfahrungen im ersten Teil hat der damalige Gemeinderat die weise Entscheidung getroffen, die erste notwendige Erweiterung erhöht zu errichten. In diesem Teil konnten wir noch in der Hochwassernacht mit Freiwilligen und einigen Beschäftigten einen Teil des Inventars aus den tiefer gelegenen Räumen retten. Und diesen Teil des Kindergartens, der auf einem Kriechkeller errichtet wurde, können die Kinder bereits seit einigen Wochen wieder vergnügt nutzen.