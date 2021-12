Meinung : Corona-Geisterfahrer aus dem Verkehr ziehen

Pandemie

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zur Berichterstattung über Impfgegner diese Lesermeinung:

Wenn ich mit meinem Fahrzeug bei Dunkelheit auf der Straße fahre, muss ich laut Gesetz mein Licht anschalten. Das hat den Vorteil, dass ich sehe und was genau so wichtig ist, dass ich gesehen werde. Genauso verhält es sich beim Impfen gegen Corona. Derjenige ist ein Corona-Geisterfahrer, der nicht nur sich selbst gefährdet, sondern auch seine Mitmenschen, wenn er sich nicht impfen lässt. Daher ist es dringend nötig, das Nichtimpfen durch ein Gesetz unter Strafe zu stellen. Die Impfgegner suchen sich immer laut ihrer Meinung ein Opfer, welches nach der Impfung Probleme bekam und waren sie noch so klein oder gar von ihnen erfunden.

Ein Wort zu unseren Politikern, im Besonderen zu Gesundheitsminister Spahn. Hier muss ich einmal für ihn eine Lanze brechen. Da die Gegenwart die zukünftige Vergangenheit ist, so gilt auch für Politiker, was sie heute sagen, ist morgen Vergangenheit, weil neue Erkenntnisse der Krankheit sichtbar geworden sind. Hört man sich die Meinungen auf der Straße oder an Stammtischen an, so haben die Politiker keine Ahnung. Sind hier die falschen Politiker geworden? Ich meine nein, denn mit diesen Besserwissern wären wir schon lange ins offene Messer gerannt. Ein Glück, dass solche Besserwisser in der Minderheit sind. Es ist richtig, dass der Staat die Impfflicht einführt, damit die Corona-Geisterfahrer aus dem Verkehr kommen.