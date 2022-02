Leserbrief : Zur Diskussion um die Energiewende gehört mehr dazu

Energiepolitik

Was der Leserbriefschreiber in seinem flammenden Plädoyer für die rasche Umsetzung der Energiewende unerwähnt lässt:

Die Einspeisung von Energie durch Windkraftanlagen (WEA) stellt eine große technische Herausforderung dar. Die bestehenden Stromnetze sind nicht darauf angelegt, die unregelmäßige Energieform zu verkraften und es bedarf bereits jetzt großer Manpower, um die ankommende Energie so zu steuern, dass bei den Abnehmern keine großen Schäden entstehen.

Die Strompreiserhöhung hat mehrere Ursachen. In Deutschland wird dies verschärft durch das Abkoppeln der bisherigen Energielieferanten. Bereits jetzt ist es so, dass Deutschland aus dem Ausland Energie zukaufen muss. So freuen sich zum Beispiel Tschechien, Niederlande und Frankreich uns teuren Strom verkaufen zu können, den sie aus Atomkraft gewonnen haben.