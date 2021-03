Corona : Ehrenamtlich helfen

Corona-Impfung

Fehler kann jeder mal machen, aber bitte dazu stehen. Hier hat Herr Schmidt Charakterstärke bewiesen. Andererseits trug auch ein unentschuldbares Versäumnis der Behörden dazu bei. Obwohl schon zum Zeitpunkt 10. Januar bekannt war, dass die Ampullen eine Dosis ergiebiger sind als geplant, gab es anscheinend noch keine Nachrückerlisten oder Informationen, wie damit umzugehen ist. Und letztendlich haben auch die, die die Impfung vollzogen haben, es mit der Prioritätenliste nicht so genau genommen. Nun ist das Kind in den Brunnen gefallen, und die Lehren müssen daraus gezogen werden.

Wie ist jetzt mit den Impfvordrängler/innen zu verfahren? Mein Vorschlag wäre, dass alle die vorzeitig geimpft sind (in ganz Deutschland) und nicht der Priorität I angehören, zwei bis drei Wochen unentgeltlich Dienst an der „Corona-Front“ machen, zum Beispiel als Tester in den Schulen und Kindergärten oder in den Krankenhäusern.