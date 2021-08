Säubrennerkirmes : Möhrensuppe statt Schweinebraten

Saubraten

Ethisch nicht fraglich? Die Schweine, deren Fleisch auf der Kirmes verköstigt wird, kommen aus Massentierhaltung und werden am Schlachthof Simon getötet. Jeder weiß vermutlich inzwischen, wie dieses Leben eines Tieres, das nur wegen seines Fleisches geboren und gemästet wird, aussieht und wie eine Schlachtung im Minutentakt in Schlachthöfen dieser Größenordnung abläuft. Noch dazu lautet es in der vor ca. 70 Jahren erfundenen „Sage“, in der das Schwein die Möhre frisst, die der Stadtwächter anstelle des Bolzens verwendete: da Stadt und Gassen vom Feind verlassen, geplündert und verbrannt, treibt man aus jedem Stand, was noch am Leben ist an Schweinen, Große genauso wie die Kleinen, zur Straf’ zum Markt in ein mächtig Feuer, das Tiergeschrei war ungeheuer. Ethisch nicht fraglich?