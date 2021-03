Senioren : Mehr als Strümpfe stricken

Senioren

In Morbach ist große Not ausgebrochen, die Senioren wurden schon dreimal aufgerufen „Socken zu stricken,“ damit die Beraterinnen vom Geheischnis, diese an ihre Klienten weitergeben können. Und wie geht es weiter? Werden die Strickerinnen dann von den Beschenkten angerufen, erhalten sie eine E-Mail mit der Möglichkeit, weiter in Kontakt zu bleiben, werden nach Corona weitere persönliche Kontakte möglich?