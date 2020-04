Leserbrief : Sehr zufrieden mit der Reha

Medizin

Zum Artikel „Klinikalltag in Bernkastel-Kues ändert sich gravierend“ (TV vom 30. März) schreib uns Joseph Less:

Ich bin ein amerikanischer Patient in einer der Einrichtungen von Median in Bernkastel-Kues. Ich möchte gerne ein Feedback aus einer anderen Sichtweise geben.

Ich habe den Eindruck, dass die Median Klinik in diesen schwierigen Zeiten eine außergewöhnliche Pflege vorhält. Es wurde klar herausgestellt, dass die Sicherheit und Gesundheit der Patienten an erster Stelle steht, und als ein gegenwärtiger Patient schätze ich diese Bemühungen sehr.

Das Team ist sehr zuvorkommend und tut sein Bestes, um Sicherheits- und Hygieneregeln zu beachten und gleichzeitig die für uns alle notwendige Rehabilitation zu ermöglichen. Was das Essen betrifft: Ja, ich hätte auch gerne mehr Auswahl, aber insgesamt entsprechen Quantität und Qualität der Mahlzeiten meinen täglichen Bedürfnissen. Das Catering-Team tut alles, was möglich ist, um jedem Patienten drei Mal am Tag eine Mahlzeit bereitzustellen, sieben Tage pro Woche, und die Mitarbeiter sind jederzeit sehr freundlich.