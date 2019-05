Bildung : Zurück in die Zukunft

Zum Artikel „Die hellen Köpfe vom Schneidershof“ (TV vom 13. Mai) schreibt Barbara Hellinge:

Liebe Redaktion, sehr geehrter Jürgen C. Braun, ja, so sind sie, die sogenannten hellen Köpfe, die für die Zukunft planen, selbst aber voll in der Vergangenheit leben (wollen): nämlich immer noch an der „Fachhochschule Trier“, konsequent die bereits 2012 gefällte, autonome Entscheidung der Umbenennung in „Hochschule Trier“ ignorierend, dem Arbeitsplatz, an dem sie seit Jahrzehnten forschen und lehren.