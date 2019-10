Gesellschaft : Zurück in die Zukunft

Zurück in die Zukunft

Zum Artikel „Land will Kaffeebecher-Müll eindämmen“ (TV vom 15. Oktober) und weiteren Beiträgen zum Thema schreibt Winfried Just:

Es ist schon erstaunlich: In Metzgereien und Bäckereien werden als neue und tolle Idee blumenreich Mehrweg-Behältnisse angepriesen. In meiner Kinderzeit war es selbstverständlich, zum Beispiel eigene Schüsseln an der Fleisch­theke zu überreichen, um die Ware mitzunehmen.