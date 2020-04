Gesundheit : Zurück in die Zukunft

Zur Berichterstattung über die Corona-Krise schreiben Hans Gasber, Doris Plein, Werner Bodschard und Martina Lenzen:

Bei der Senkung der Umsatzsteuer auf sieben Prozent für Restaurants und Gaststätten wissen die Begünstigten nicht, wie ihnen geschieht, denn damit wird eine uralte Forderung wieder aufgewärmt, die auch in dieser Krise selbstverständlich von den Verbandsvertretern wieder bemüht wurde. Was diese bringen soll, erscheint zunächst fraglich. Denn wie der Name sagt, ist dies eine Steuer auf Umsätze. Solche werden aber zu Zeiten der verordneten Schließungen gar nicht gemacht. Da wird als Begründung angeführt, dass man den Gastronomie-Betrieben jetzt helfen müsse. Solche Reden wirken nicht sehr überzeugend, sondern floskelhaft und lassen den Eindruck aufkommen, als wüssten die Wortführer gar nicht so recht, wovon sie sprechen. Davon, dass die Umsatzsteuer von 19 auf sieben Prozent reduziert wird, profitiert zunächst niemand, sondern der Staat erhält zwölf Prozent weniger Steuer. Ausgehend davon, dass die Preise für die gastronomischen Angebote sicherlich nicht nach unten angepasst werden, ergibt sich bei den Betrieben eine um zwölf Prozent höhere Einnahme. Das mag in diesen schweren Zeiten ja wünschenswert und sinnvoll sein. Wenn es denn so gedacht ist, dann sollte es auch so gesagt werden. Das wirft natürlich die Frage auf, wieso eine solche Anschubfinanzierung nur den gastronomischen Betrieben und nicht eben weiteren, ebenfalls wirtschaftlich gebeutelten Branchen zugute kommen sollte.