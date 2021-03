Katholische Kirche : Zutiefst unchristlich

Zu den Artikeln „Bistum Trier: Offene Rebellion gegen Rom“ (TV vom 17. März) und „Viel Beifall für Trierer Kirchenrebellion“ (TV vom 28. März) schreiben Eberhard Speicher, Gilla Schommer, Frank Weiland und Altfried G. Rempe:

An ihren Taten sollt Ihr sie erkennen! (1. Johannes 2,1-6)

Mit der Botschaft Christi ist weder der systematisch heuchlerisch-vertuschende Umgang mit dem sexuellen Missbrauch durch Geistliche noch die diskriminierende Ausgrenzung gleichgeschlechtlicher Paare zu vereinbaren. Letzteren darf nach päpstlicher Weisung nicht einmal ein Segen gespendet werden, wohingegen Tiere und Sachen (wie etwa Fahrzeuge und Häuser) segenswert erscheinen. Es ist ein Widerspruch, wenn die katholische Kirche von Wertschätzung und Nichtdiskriminierung spricht, gleichzeitig aber stabile gleichgeschlechtliche Partnerschaften ausgrenzt. Dies ist nicht nur unmenschlich und ungerecht, sondern auch unchristlich. Dass der Vatikan sein rückwärtsgewandtes Segnungsverbot in nahezu mittelalterlicher Weise mit dem „Willen Gottes“ begründen will, schlägt dem Fass den Boden aus.

Hätte ich nicht gelesen, dass der Trierer Generalvikar Graf von Plettenberg und der Limburger Bischof Bätzing das zutiefst unchristliche Ansinnen der Glaubenskongregation deutlich kritisieren, wäre ich als Christ sofort aus der katholischen Kirche ausgetreten. Doch kritische Worte gegenüber dem Vatikan reichen nicht. Die deutschen Bischöfe und katholischen Priester müssen jetzt durch konkrete Taten zeigen, dass auch gleichgeschlechtliche Beziehungen, wenn sie von gegenseitiger Verantwortung getragen und auf Dauer angelegt sind, vorbehaltlos respektiert und akzeptiert werden. So könnten die Bischöfe etwa in einem Hirtenbrief zum Ausdruck bringen, dass die Lebensrealität und Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare als Teil offizieller kirchlicher Praxis anerkannt werden. Denn schließlich heißt es doch: An ihren Taten sollt Ihr sie erkennen! (1. Johannes 2,1-6).