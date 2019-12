Bestattungswald : Zuwegung? Nein, danke!

Friedwald

Die Gemeinde Lieser hat an der Gemarkungsgrenze zum Kueser-Plateau eine Fläche für einen Friedwald festgelegt, ohne die Bewohner des Plateaus einzubeziehen. Lieser bemerkte dann später irgendwann, dass man ja dafür auch eine Zuwegung braucht. Deshalb fand dann am 27. November eine Bürgerversammlung auf dem Plateau statt. Das Plateau besteht aus drei Baugebieten, wobei der Eindruck entstand, das Zuwegungsproblem tangiert nur das Baugebiet 2. Die in der Versammlung favorisierte Lösung bestand in einem schon vorhandenen, wilden Waldparkplatz, einige 100 Meter vom Friedwald entfernt.