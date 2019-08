Gesellschaft : Zweifelhafte Rechnungen

Zum Artikel „Verbot von Feuerwerksböllern? Nicht in der Region!“ (TV vom 10./11. August) schreibt Hubert Clemens:

Anstatt die zweifelhaften Rechnungen der Verbotsbefürworter und -gegner zum Feinstaub­ausstoß gegenzurechnen, wären Sie besser den journalistisch anspruchsvolleren Weg gegangen, einmal die Umsätze der an der Knallerei verdienenden Gewerbe aufzulisten.

Die Lasten der Allgemeinheit am Vergnügen und am Profit einiger Mitwirkender wären damit sicher kaum zu kompensieren, schon gar nicht der Schaden an der Tierwelt. Sich dafür einzusetzen hätte dem Ansehen dieser Zeitung besser getan.