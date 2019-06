politik : Zwischen allen Stühlen

Zur Berichterstattung über die Europa-Wahl und die Krise der Volksparteien in Deutschland schreiben Norbert Krämer, Karl-Heinz Keiser, Kurt Müllers, Dr. Christian Fruböse, Horst Schorle, Dr. Margarethe Huschens, Ulrike Möhn und Paul R. Woods:

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

So lange uns Cattenom, Fessenheim und Tihange um die Ohren fliegen können, so lange uns die Automobilindustrie mit falschen Abgaswerten belügt und betrügt, so lange in Deutschland täglich Flächen in der Größe mehrerer Fußballfelder bebaut und versiegelt werden, so lange uns Glyphosat als Pflanzenschutzmittel verkauft wird und die Nahrungsgrundlage vieler Insekten vernichtet wird, so lange Menschen umgesiedelt, Dörfer niedergerissen und Wälder zur Gewinnung fossiler Brennstoffe gerodet werden, so lange uns Fuel Dumping nur als gefahrloses Ablassen von Flugbenzin beruhigen soll, so lange Massentierhaltung, Kükenschreddern und der Einsatz von Antibiotika ausschließlich der Gewinnmaximierung dienen, so lange leblose Steingärten, leere Amphoren und zu Puscheln geformte Koniferen unsere Vorgärten zieren, so lange wirtschaftliches Wachstum als Maßstab all unseres Handelns gilt, und so lange es politische Vollpfosten gibt, die Fracking für gut heißen, das Abholzen der Regenwälder fördern und den Klimawandel leugnen, so lange werde und muss ich Grün wählen.

Ich freue mich, dass bei der Europa- und Kommunalwahl am 26. Mai mehr Wähler als je zuvor die Partei Bündnis 90/die Grünen gewählt haben. Wählerstruktur und die politische Landkarte haben (leider) noch Potenzial nach oben.

Norbert Krämer, Ralingen/Godendorf

Über die schwerste Zeit des vergangenen Jahrhunderts zu lesen oder sie selbst erlebt zu haben – dazwischen liegen Welten, die nicht in das Universum passen. Damit lassen sich gegenwärtige Strömungen in Teilen der Gesellschaft erklären.

Karl-Heinz Keiser (geb. 1934), Thomm

Niemand zwingt die SPD, die Klimaschutzpartei zu sein. Wenn sie aber noch auf diesen Zug aufspringen will, sollte sie sich schleunigst von ihrem gebetsmühlenartig vorgetragenen Mantra der sozialverträglichen Klimapolitik verabschieden. Die Zeit für dieses Rumgeeiere ist schon lange vorbei. Wenn Andrea Nahles, die inzwischen zurückgetreten ist, von Blutgrätsche gegen die Braunkohle sprach, zeigte das einmal mehr, dass die Prioritäten immer noch falsch gesetzt werden. Sozialpolitik muss klimaverträglich sein. Sonst gibt’s über kurz oder lang keine Sozialpolitik mehr, und die SPD bleibt weiterhin zwischen allen Stühlen sitzen.

Kurt Müllers, Kinheim

Es ist gut, wenn im Europa-Parlament mehr Abgeordnete sitzen, deren Hauptsorge der Umwelt gilt. Der exponentiell zunehmende Verbrauch von Rohstoffen und die im gleichen Maß immer größere Menge an Abfall können keine Grundlage für ein Leben auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen sein.

Und auch das Mantra eines immerwährenden Wirtschaftswachstums, eine auf Wegwerfen beruhende Produktionsweise in Kombination mit einem künstlich erzeugten Konsumfetischismus können nicht weiter kritiklos hingenommen werden.

Aber: Trotz dieser guten Gründe „grün zu wählen“, grüner Idealismus reicht nicht für eine verantwortungsvolle Politik. Es gibt auch noch andere Themen, die wichtig sind. Leider liest man in den deutschen Medien davon relativ wenig:

1. Umweltschutz kostet und verursacht soziale Probleme. Das merken wir bei der fast schon planlosen Energiewende an den immer weiter steigenden Stromkosten und einer immer geringer werdenden Versorgungssicherheit. Das darf man nicht verschweigen.

2. Die massiven Probleme bei der Organisation einer leistungsfähigen Europäischen Union und ihrer Währung werden ignoriert. Dabei ist doch längst klar, dass unsere Nachbarn den europäischen Einheitsstaat grün-roter Wunschvorstellung gar nicht wollen. Das beweisen die Wahlergebnisse in Italien, Frankreich, Großbritannien und Polen.

3. Die immense Gefahr des strategisch operierenden Chinas für unsere zukünftige Selbstbestimmung und unseren Wohlstand wird noch kaum verstanden.

4. Die politische Naivität, mit der sich Deutschland in einem immer gefährlicher werdenden Umfeld behaupten will, wird geflissentlich übersehen.

5. Die finanziellen und vor allem sozialen Probleme, welche die Zuwanderung unserem Gemeinwesen macht, werden nur am Rande thematisiert. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist nur eine der vielen Folgen der Zuwanderung von fast zwei Millionen Menschen in den letzten Jahren.

In anderen Ländern läuft der politische Diskurs offensichtlich völlig anders. Das zeigen die ganz anderen Wahlergebnisse. In der neuen Grünen-Fraktion des Europäischen Parlaments sind ein Drittel aller Abgeordneten Deutsche!

Der grüne Erfolg ist vor allem ein „deutscher Sonderweg“. Und das macht mich jetzt wirklich misstrauisch!

Dr. Christian Fruböse, Trier

Die Berichterstattung und die Diskussionen in einer Vielzahl deutscher Medien nach der Europawahl erscheint mir seltsam, um nicht zu sagen grotesk. Bei einer Wahlbeteiligung von über 61 Prozent schickt Deutschland mehr als 80 Prozent, so hoffen wir, demokratisch gesinnte Vertreter nach Brüssel.

Holla – ist das kein Grund zur Freude? Und was machen unsere Journalisten daraus? Sie tun genau das, was sie den Politikern immer wieder vorwerfen, und reduzieren sich selbst auf das nationalstaatliche Geschehen. Anstatt in erster Linie über die Zukunft Europas zu diskutieren, sezieren sie die Wahlergebnisse der einzelnen Parteien kleinlich mit nationalstaatlicher Denke und fordern, nachdem man SPD und CDU bis auf die Knochen bloßgelegt hat, zum x-ten Mal das Ende der Groko und Konsequenzen für deren Spitzenleute. Merkel weg! Nahles weg! AKK weg! Wie engstirnig ist so eine Denkweise!

Ich habe das Gefühl, es geht den Damen und Herrn der journalistischen Zunft nicht so sehr um das große Ganze, sondern nur um Aktion, nach dem Motto, welche Sau treiben wir heute durchs Dorf.

Was ist quotenträchtig? Zuerst hat man (und jetzt bleibe ich auch nationalstaatlich) die große Koalition nach dem Scheitern von Jamaika herbeigeredet und herbeigeschrieben, um ihr nach nicht einmal einem halben Jahr bis zum heutigen Tag Unfähigkeit und Dilettantismus vorzuwerfen.

Nach jeder Wahl geht das Gezeter aufs Neue los: „Wann steigt die SPD aus der Groko aus“? „Wann nimmt Angela Merkel den Hut?“ Auf Europa bezogen solle man sich ein Beispiel am französischen Präsidenten Emmanuel Macron nehmen, heißt es allenthalben aus der deutschen Presselandschaft. Der wolle Europa reformieren, und die reformunwillige Kanzlerin lasse ihn abblitzen. Die Frage mag dabei erlaubt sein, wie soll ein Mann Europa verändern, der gerade mit seiner neoliberalen Politik einen Großteil seines Volkes den Rechten in die Arme treibt.

In Interviews und Talkshows erwecken Regierungspolitiker den Eindruck, sie stünden ängstlich auf Abwehr bedacht wie das Kaninchen vor der Schlange, unfähig ihre Erfolge und ihre Leistungen für Europa und unser Land in den letzten Jahren zu artikulieren. Die Panik einiger geht sogar so weit, dass sie scheinbar, nur um medientauglich und streamline-konform zu bleiben, ihren eigenen Leuten in den Rücken fallen.

Der Youtuber Rezo hat mit vielem recht, was er sagt, aber muss man deswegen gleich vor Ehrfurcht erstarren?

Da können CDU und SPD viel von den Grünen lernen. Die sind als pazifistische Partei gestartet und haben danach Deutschland in zwei Kriege geführt, von denen einer bis heute andauert, oder machten an der Seite von Gerhard Schröder den Neoliberalismus mit all seinen sozialen Verwerfungen in Deutschland erst salonfähig, nicht zu reden von ihrer Zustimmung als Partner einer rot-grünen Regierung zur NRW-Leitentscheidung von 2016, die die Rodung des Hambacher Forsts ermöglicht hätte.

Die aber schütteln sich zweimal, und der alte Schmutz fällt ab. Keiner redet mehr darüber, und sie steigen als Heilsbringer wie Phönix aus der Asche. So was nennt man neues Selbstbewusstsein. Und die Medien quittieren das gerne wohlwollend.

Horst Schorle, Ingendorf

Zum guten Abschneiden der Grünen bei der Kommunal- und Europa-Wahl fällt mir im Hinblick auf den Werdegang der Partei folgendes Zitat von Mahatma Gandhi ein: „Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, und dann gewinnst du.“

Dr. med. Margarethe Huschens, Trierer Arbeitskreis Umwelt und Medizin (TRAUM), Trierweiler

Zum Artikel „Rezo und Greta hinterlassen Spuren im Land“ (TV vom 27. Mai):

Dass die CDU-Landeschefin Julia Klöckner auf das YouTube-Video des jungen Mannes Rezo schimpft, muss doch wohl niemand im Land wundern, in der gesamten Republik auch nicht. Frau Klöckner ist als Landwirtschaftsministerin und Verbraucherschutzministerin nun mal in die Fußstapfen ihrer vollkommen unfähigen Vorgänger (CSU-Minister) getreten. Wie laut müsste der Warnschuss eigentlich sein , damit Frau Klöckner ihn überhaupt hört? Gequälte Schweine, Hühner, Puten und Rinder in Massentierhaltung. Bedingt dadurch Krankheiten der Konsumenten dieser Nahrungsmittel. Nitratverseuchtes Grundwasser durch Ausbringen der Gülle ebendieser genannten Tierquäler! Erhöhte Abwassergebühren für jeden Bürger in Deutschland, da die Kläranlagen nicht für so viel Gifteinleitungen ausgerüstet sind. Insektensterben, Artensterben durch Pestizide, Insektizide und Fungizide. Was muss denn noch alles sterben, damit diese CDU-Ministerin endlich wach wird?

Genau gegen diesen „Regierungstiefschlaf“ der letzten zwanzig Jahre und die CDU-Bremser in Brüssel (EVP) kam das Rezo-Video gerade zur richtigen Zeit.

Ulrike Möhn, Wittlich

Julia Klöckner ist als Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft eine ganz gewiss vielbeschäftigte Person. Bei all der Arbeit hat sie sicherlich nicht die Zeit gehabt, sich das Video von Rezo auf YouTube anzusehen. Denn sonst hätte sie bemerkt, dass in diesem Video viel Kritik vorkommt, jedoch nirgendwo „Hetze“.

Nun ja, sich 55 Minuten vor einen Computerbildschirm zu setzen und sich die Auswirkungen der eigenen Politik und die der Regierung gefallen lassen zu müssen, ist nicht jedermanns Sache. Ergänzend lieferten einige Redaktionen detaillierte Analysen der Aussagen Rezos zum Klimawandel, in der ihm in den meisten Punkten recht gegeben und nur in wenigen eine übertriebene Schlussfolgerung angekreidet wird. Meine Empfehlung: Bevor Frau Klöckner sich noch einmal zu Rezo äußert, sollte entweder sie oder einer ihrer Mitarbeiter sich die ganze Sache wirklich in Ruhe ansehen.