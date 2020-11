Proteste : Beschönigende Selbst-Bezeichnung

Zu unserem Artikel „Tausende Querdenker in Leipzig“ (TV vom 9. November) meint Christa Blasius, Konz:

An diesem Tag schafften es Straftaten begehende Teilnehmer einer Demo auf die erste Seite des Volksfreunds. In der Überschrift „Querdenker in Leipzig“ wurde die beschönigende Selbst-Bezeichnung „Querdenker“ nicht apostrophiert, in dem dazu gehörenden dpa-Bericht nicht problematisiert. Wenn Journalisten die Selbstbezeichnung „Querdenker“ übernehmen, ebnen sie den Umzugsteilnehmer den Weg.