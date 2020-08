Gesundheit : Der Ballermann als Corona-Hotspot

Zur aktuellen Corona-Berichterstattung und den Teststationen für Urlaubsrückkehrer meint Reimund Heck, Winterspelt:

Es geht hier nicht um die Sache grundsätzlich, sondern lediglich um folgende Frage: Seit wann befindet sich Bitburg in Grenznähe zu Belgien, und warum wird nicht wie auf dem Markusberg an der Autobahn A 64 direkt an der Grenze im Bereich des ehemaligen Zollamts Steinebrück getestet?

Es liegt nahe, wenn man aus Richtung Luxemburg einreist, mal kurz über die Raststätte Markusberg zu fahren, um sich testen zu lassen. Warum jedoch sollte jemand, der aus Belgien über die A 60 einreist und in Richtung Wittlich fährt, den Umweg über Bitburg machen? Zumal er schon aufgrund der Baustelle auf der A 60 zwischen der Grenze und Prüm eine halbe Stunde eingebüßt hat.

Die Hinweise auf den eigens eingerichteten Schilderbrücken sind so schnell verschwunden, wie sie aufgetaucht sind. Beim schnellen Vorbeifahren sind sie kaum zu lesen. Schwer zu verstehen, wer sich so etwas Unpraktikabeles ausdenkt.

Ein Geschwindigkeitstrichter direkt an der Grenze, die passenden Hinweise, eine auf der Parkfläche eingerichtete Anlage und ein kurzer Aufenthalt, das macht Sinn.

Zum gleichen Thema schreibt Manfred Schmitz (Flußbach):

Als Angehöriger einer älteren, aus der „modernen“ Zeit gefallenen Generation würde man sich solch beißender Ironie enthalten, wenn es nicht diese, verantwortungslose, primitive Entgleisung junger deutscher (und britischer) Touristen am zweiten Juli-Wochenende auf dem Ballermann gegeben hätte. Wo Politik und Bürger über Monate gegen das Killer-Virus in beispielloser Disziplin und Opferbereitschaft zusammenhielten, ließ ein großer Teil der feiersüchtigen deutschen Jugend sich gehen und machte den Ballermann womöglich zum Corona-Hotspot!

Klagen der Alten über die Jungen gab es schon immer, aber in diesem Falle sind Kritik und Verachtung der Befindlichkeit einer verweichlichten Jugend, die nichts mehr aushält und nur noch feiern und abtanzen will, unumgänglich. Warum das so ist, hat viele Gründe, aber unterm Strich versagt ein freiheitlich orientiertes System, das denen, die der Freiheit intellektuell und sozial nicht gewachsen sind, zu viel Freiheit gewährt: Weil konsequente Führung fehlt, machen sich in breiten Schichten geistige Anspruchslosigkeit, Hemmungslosigkeit und eine negative Haltung gegenüber jeder Form von Ordnung breit. Dementsprechend peinlich waren auch die Reaktionen deutscher Politiker auf den Eklat vom Ballermann: Der Gesundheitsminister beschränkte sich auf salbungsvolle Appelle, wo scharfe Sanktionen angebracht waren, und um die Disziplinierten vor den Undisziplinierten zu schützen, hätte er alle „Baller-Männer und Baller-Frauen bestrafen und aus dem Flieger sofort und ungeduscht in Quarantäne stecken müssen.

Zum gleichen Thema schreibt Johanna Keller aus Trier:

Die Medien sprechen am Tag des Schulbeginns über den ersten Schultag nach den Ferien und Regeln zur Vermeidung der Corona Ansteckung. Sicherlich hat jede Schule ihr Hygienekonzept geschrieben, Schüler/Schülerinnen, Lehrer, Eltern sind darüber informiert worden und alle hoffen darauf, dass die Ansteckung gering ist. Im Fall einer Ansteckung soll die Kleingruppe in Quarantäne gehen. Was aber nützt es, dass Kinder auf dem Schulhof, auf den Gängen und so weiter Masken tragen, auf dem Weg zur Schule oder, wie heute beobachtet, an der Bushaltestelle ohne Maske dicht nebeneinander stehen.