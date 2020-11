USA : Der eine will versöhnen, der andere verhöhnen

Der eine will versöhnen, der andere verhöhnen

Zu unserer Berichterstattung über die US-Präsidentschaftswahl meint Ulrich Meyer, Trier:

Ich kam Sommer 1947 als 8-jähriger Bub mit meiner Mutter nach vierwöchiger, überwiegend demütigender Unterdeck-Schiffsfahrt von damals Batavia (heute Djakarta) in Rotterdam an; außer unseren dünnen Sachen auf dem Leib wohl nur mit paar kleinen Koffern.

Zu Weihnachten 1947 wünschte ich mir ein halbes Brot nur für mich alleine, ich hatte Hunger; der damalige Weihnachtsmann brachte mir aus dem fernen Amerika in einem Care-Paket eine wunderschöne dicke, bunte Jacke, mein ganzer Stolz. Ich liebte sie, obwohl sie wohl nicht neu war. Zur Volksschule marschierte ich täglich tapfer drei Kilometer einfachen Weges – mit einem sogenannten Henkelmann am Ranzen. Dieser Ranzen war aus altem Segeltuch zusammengenäht. Der Henkelmann war damals kein schickes Kochgeschirr, sondern eine geleerte Konservendose mit einem Draht als Bügel. Da gab es aus der Quäkerspeisung der Amerikaner sättigendes Porridge (Haferbrei) und manchmal als etwas ganz Besonderes ein kleines Täfelchen Schokolade.

J. F. Kennedy hat es in seiner Antrittsrede treffend gesagt: Frage nicht, was der Staat für dich tun kann, sondern was du für den Staat tun kannst!