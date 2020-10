Pflege : Die De-Professionalisierung des Berufs hat lange Tradition

Zu unserem Artikel „Mini-Serie macht Werbung für einen Beruf“ (TV vom 13. Oktober) meint Karin Herrmany-Maus, Hupperath:

In dem Artikel berichtet der Trierische Volksfreund über die fünfteilige Serie des Bundesfamilienministeriums, die am 12. Oktober gestartet ist. Über diese Kampagne schreibt der TV lediglich, dass sie Werbung machen solle, damit mehr Menschen den Pflegeberuf ergreifen. Jedoch quillt seit dem Starttermin das Netz vor Empörung über. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe als größter Berufsverband hat sich bereits von dieser Darstellung des Berufes distanziert, die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz spricht von einem verzerrten Berufsbild.

Ich möchte nicht auf das Ende der Petition warten und die Kritik, welche Verbände und Kammern bereits eindrücklich äußern, um die Perspektive einer angehenden Pflegewissenschaftlerin erweitern. Das Ministerium beteuert, es handle sich um eine bewusste Verzerrung der Realität zur Generierung von zielgruppenspezifischer Aufmerksamkeit. Eine Verzerrung der Realität in Pflege und Medizin kennen wir bereits aus zahlreichen Serien, wo je nach Machart Beziehungen innerhalb des Kollegiums, herzzerreißende Schicksale oder komödiantische Aspekte im Vordergrund stehen. Ob man dabei von ‚Werbung‘ für die fachlichen Aspekte der jeweiligen Berufe sprechen kann, erscheint äußerst fragwürdig, schließlich handelt es sich dabei um mehr oder minder gute Unterhaltung. Neben der bereits geäußerten Kritik zur völlig banalisierten Darstellung von Ausbildung, Berufsbild und -ethos soll an dieser Stelle vor allem der janusköpfige Umgang der politischen EntscheidungsträgerInnen mit der sich entwickelnden Profession Pflege deutlich gemacht werden. Bezeichnend dafür ist der Umstand, dass die Miniserie „Ehrenpflegas“ und die ersten grundständigen Pflegestudiengänge im selben Jahr gestartet sind. Die De-Professionalisierung des Pflegeberufes hat in der Politik schon lange Tradition. So meinte bereits Norbert Blüm 1998 „Alte Menschen pflegen kann jeder“ (Die ZEIT, 22/1998). Mit dem Pflegeberufegesetz 2020 wurden zwar die normativen Anforderungen an den Beruf erhöht, das Zugangsniveau jedoch nicht – es wurde vielmehr auf europäischer Ebene dafür gekämpft, dieses NICHT zu erhöhen. Es finden sich sozialepidemiologische Inhalte mit Blick auf kommunale und gemeindenahe Pflege, konkrete Arbeitsfelder gibt es bisher jedoch kaum. Mit der generalistischen Grundausbildung nähert man sich anderen Professionen wie der Medizin an, ein anschließendes Spezialisierungssystem zur Bildung und Vertiefung settingspezifischer Expertise wurde jedoch nicht angedacht.