Gesundheit : Entscheidung ohne Vernunft und Weitsicht

Zu den wegen der Corona-Pandemie verfügten Einschränkungen für die Gastronomie schreibt Bernd Benninghoven, Zylinderhaus Museum und Restaurant, Bernkastel-Kues:

Beispielsweise in den Baumärken wird niemand registriert, die Ware nicht vorher desinfiziert, und man sieht teilweise viel zu dicht aneinanderstehende Leute. Aber das ist in Ordnung. Sie gehören zu den großen Gewinnern der Industrie – genauso wie Amazon. Ein Konzern, der in Deutschland keine Steuern zahlt und dem Einzelhandel mit Unterstützung der Bundesregierung den Garaus macht. Die leeren Geschäftsstraßen in unseren Städten sind das Resultat dieser Politik.