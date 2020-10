Iran : Etappenziel erreicht

Zum Artikel „Iran verkündet das Ende des UN-Waffenembargos“ (TV vom 19. Oktober) schreibt Robert Seidenath, Gusterath:

Jetzt ist also das Waffenembargo gegen den Iran abgelaufen, wie der iranische Diktator Ruhani am 18. Oktober triumphal verkündete. Der Iran hat damit das Etappenziel der militärischen Aufrüstung erreicht.

Dass „Waffenhandel mit dem Westen … vorerst ganz ausgeschlossen“ wäre, dafür würde ich keinen Finger ins Feuer legen; und wie lange ist „vorerst“ überhaupt? Sicher ist auch die deutsche Rüstungsindustrie an Exporten in den Iran interessiert, ob direkt oder – wenn dies nicht möglich ist – indirekt, beispielsweise über die Türkei, die ja auch deutsche Waffen in Lizenz produziert – und übrigens auch an Belarus Waffen liefert.