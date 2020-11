Gesundheit : Haben einige Richter die Realität aus den Augen verloren?

Zu unserer Corona-Berichterstattung und dem Artikel „Tausende Querdenker in Leipzig“ (TV vom 9. November) schreibt Karl-Heinz Schneider, Kasel:

In diesem Moment demonstrieren fast 20 000 Corona-Leugner, Rechtsradikale und andere Schwachköpfe gegen die Corona-Beschränkungen in Leipzig.Überwiegend ohne Masken und Abstand. Ein Super-spreading-Event ersten Ranges.

Justitia wird dargestellt mit Augenbinde. Ein zweites Exemplar muss der Richter vom Oberverwaltungsgericht in Bautzen umgebunden gehabt haben, der die Aufläufe in Leipzig genehmigt hat. Dabei wurden nicht nur Bürger durch unkontrollierte Virenverbreitung gefährdet. Verwerflich war diese Entscheidung auch für die Polizisten, deren Chef Hochachtung ausgesprochen werden muss, weil er die „Querdenker“ schließlich hat laufen lassen. Er war nicht verantwortlich für das Chaos, dem ein „blinder Jurist“ mit seinem Urteil Vorschub geleistet hatte. Es hat den Eindruck, dass nicht nur Querdenker „ver-rückt“, das heißt vom richtigen Weg abgekommen sind!

Uns trennt zwar ein Ozean von den USA, der Kampf gegen das Coronavirus vereint aber die Menschen hüben und drüben. In den zurückliegenden Wochen erhielt ich von einer Cousine aus Rhode Island zwei Mails mit aufschlussreichen Schilderungen über die Maßnahmen gegen die Pandemie. Sie zeigen, wie der kleine US-Staat die Seuche in den Griff bekommen hat und offenbaren schlagartig unsere Fehler seit dem Sommer auf dem Weg zur zweiten Welle.

Auszüge aus beiden Mails: „Dienstag, 29. September. Uns (Susan u. John, beide 70) geht es gut, wir halten uns zurück und achten genau darauf, wo wir hingehen. Die meiste Zeit verbringen wir zu Hause. Unser Gouverneur, Gina Raimondo, kümmert sich seit Beginn der Pandemie hervorragend um uns. Sie schloss die meisten Geschäfte und alle Schulen, ordnete an, dass alle Leute Masken tragen und mindestens 1,80 Meter Abstand halten müssen. Nur lebensnotwendige Geschäfte, wie Lebensmittelläden und Tankstellen durften öffnen. Ich achte darauf, dass ich meine Einkaufsliste parat habe und dann schnell rein und wieder raus. Dem Gouverneur wurde von manchen Leuten vorgeworfen, überreagiert zu haben, aber wir sind sehr glücklich hier in unserem Staat mit den niedrigen Fallzahlen. Unsere Kirche (protestantisch) wurde Ende Juni wieder für Gottesdienste im Freien geöffnet. Wir sind in der glücklichen Lage, ein großes Grundstück zu haben. Es waren aber viele Regeln zu beachten. Es war alles gut organisiert. Während des ganzen Gottesdienstes war Maskenpflicht. Man konnte seinen eigenen Stuhl mitbringen und sich damit in einen Kreis setzen, der auf dem Rasen eingezeichnet war. Man durfte auch im Auto sitzend am Gottesdienst teilnehmen. Alles wurde auf Video gespeichert, dass auch die Leute daheim es sich ansehen konnten.