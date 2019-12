Glaube : Kluft zwischen Tradition und Wahrheit

Zum Leserbrief „Ungeheuerlich“ (TV vom 7./8. Dezember) meint Ernst Marx, Gemeinde Christi, Trier:

Warum betont Paulus, wir sollen von ihm lernen, was es heißt, nicht über das hinauszugehen, was in der Schrift steht (1.Korinther 4,6). Und was wurde niedergeschrieben? Etwa.: „An alle Heiligen mit ihren Bischöfen und Diakonen.“ Die Bischöfe der Gemeinde Gottes in Philippi, die er hier anspricht, haben offensichtlich wenig gemeinsam mit den „Bischöfen“, wie wir sie heute kennen. Von einem Bischof, Pastor (= Hirte) oder auch Ältesten wird u. a. ausdrücklich betont, dass er nur einmal verheiratet und seinem eigenen Haus gut vorstehen soll (1.Timotheus 3,1-7 und Titus 1,5-9). Doch ehe er zu diesem Dienst berufen wird, soll er sich in seiner Familie bewährt haben. Und was sagt uns das „ein für allemal“ niedergeschriebene Wort über Priester? Auch da tut sich eine große Kluft auf zwischen kirchlicher Tradition und biblischer Wahrheit.