Gesundheit : Martialisches Titelbild

Zu unserem Titelbild über die gemeinsamen Kontrollen von Kommunalem Vollzugsdienst der Stadt Trier und Polizeibeamten (TV vom 26. Oktober) schreibt Heinrich Krisam, Schweich-Issel:

Was will der Trierische Volksfreund mit solch einem martialischen Titelbild bewirken? Angst? Schrecken? Einschüchterung?

Was sind Corona-Leugner? Sind das die Menschen, die an der Wirksamkeit der Masken zweifeln, die – besonders Kinder – gesundheitliche Schäden durch das Tragen der Maske erleiden, die an der Eignung/Sicherheit/Zuverlässigkeit des PCR-Tests zweifeln, die die Einschränkungen der Grundrechte als unangemessen ansehen, die sehen, dass immer mehr Entscheidungen an den Parlamenten vorbei getroffen werden?