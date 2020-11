Musik : Mit Samba pa Ti und ziemlich weichen Knien

Zu unserem Artikel „Hermann Hesse und die rauchende E-Gitarre“ (TV vom 11. November) schreibt Axel Barta, Strohn:

Was mich wirklich sehr gewundert hat, ist, dass der Autor mit keiner Silbe des Artikels den genialen Titel Samba pa Ti erwähnt hat. Aber vielleicht ist das auch seiner Jugend geschuldet. Ist doch so ziemlich jede Anbahnung einer zwischenmenschlichen Beziehung in den frühen Siebzigern ohne diesen Titel kaum vorstellbar. Damals gab es noch Kellerpartys. Clubs und Discos waren für Teenies zu dieser Zeit noch tabu. Also wurden Reih um, von denen, die die Räumlichkeiten hatten und deren Eltern mitspielten, Partys veranstaltet, bei denen ein hoffentlich begabter Jung-DJ für die notwendige Stimmung sorgte.