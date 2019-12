Weihnachten : Müllmänner sind wichtiger als Sesselpupser

Zu unseren Artikeln „Danke­schön-Geschenke für regionale Müllmänner verboten“ und „Was hat das mit Korruption zu tun?“ (TV vom 11. Dezember) schreibt Rita Ames, Zeltingen:

In welchem Staat befinden wir uns eigentlich, dass wir so bevormundet werden? Wo sind eigentlich unsere schlauen Politiker? Die kümmern sich doch sonst um vieles, oder etwa doch nicht?

Karl-Heinz Stolz, Irrel: Langsam wird es peinlich, was so alles in den Köpfen in den Chefetagen vorgeht. Ich finde es unfassbar, über dieses Thema überhaupt nachzudenken, und es könnte für die Erfinder von solchen Maßnahmen gefährlich werden.