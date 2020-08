Klima : Muss man wirklich jedes Jahr in Urlaub fliegen?

Zur Diskussion über die andauernde Hitzewelle schreibt Stefan Hahmann, Trier:

Aber die Generation ab 2050 – also unsere Urenkel – wird es erleben, und ich glaube kaum, dass sie an uns irgend ein gutes Haar lassen wird.

Man kann nur an jeden Einzelnen appellieren, doch mal in sich zu gehen und zu überlegen, was man tun kann – auch wenn es an manchen Stellen etwas mehr kostet (,denn meistens ist die billige Variante auch die umweltschädlichste).