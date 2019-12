Verkehr : Ohne Brücken kein Aufschwung

Zum Leserbrief von Dipl.-Ing. Christoph Rother (TV vom 11. Dezember) schreibt Peter Wittrock, Kenn:

Alle Umgehungsstraßen, Brücken und Autobahnen, welche in den letzten 50 Jahren in unserer Region in Rheinland-Pfalz fertiggestellt wurden, sind bezüglich des Verkehrsaufkommens total unterschätzt worden. Brücken, wie die Winninger Hochmoselbrücke, die Biewertalbrücke und die Hochmoselbrücke oder viele Ortsumgehungen, wie bei Konz-Könen, können hier als einige Beispiele genannt werden, und ich könnte noch viele andere aufzählen.