Katholische Kirche : Warum wird nicht über andere Missbrauchsfälle so beharrlich berichtet?

Warum wird nicht über andere Missbrauchsfälle so beharrlich berichtet?

Zu unserer Berichterstattung über die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche schreiben Rudi und Gertrud Pauli, Föhren:

Nur wenn die Berichte in ihrer Zahl und in den Kommentaren von einer Gruppe benutzt werden, um der katholische Kirche zu schaden, ohne über die Missbrauchsfälle in vielen anderen Bereichen genauso ernsthaft und beharrlich zu berichten, dann fürchte ich, schadet das der Neutralität Ihrer Zeitung.