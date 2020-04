Liss : Abenteuer Internet

Ich will ja nichts sagen,

Jetzt ist meinem Hermann die Jeans kaputt gegangen. „Ich brauche sofort eine neue“, verlangt er. Sonst sind wir gemeinsam immer ins Geschäft unseres Vertrauens gegangen. Der Verkäuferin habe ich dann gesagt: „Eine Hose für meinen Mann“, und die hat für ihn dann die richtige herausgesucht. Doch da jetzt diese Läden alle zu haben, habe ich in den sauren Apfel gebissen und mich für ihn in das Abenteuer Internet-Einkauf gestürzt. An seiner alten Jeans stand ja Gott sei Dank die Größe auf dem Lederschild. Aber als ich dann richtig in diese Shops geschaut habe, war ich irgendwie überfordert. Passt ihm jetzt „slim fit“, „regular strait fit“ oder eher „slim bootcut“? Was bedeuten bei der Frage nach dem möglichen Verschluss „Button Fly“ und „Zip Fly“? Wieso steht da nicht einfach „Reißverschluss“ oder „zum Knöpfen“? Und wieso bleibt die Farbe der Hose auf dem Bildschirm schwarz, wenn ich blau anklicke? Bestelle ich die Jeans jetzt lieber in „stretch“ oder in „high stretch“?