Kolumne : Ampeln mit Sensorik gesucht

Ich will ja nichts sagen,

jetzt soll in Bernkastel-Kues die nächste Ampel kommen, direkt vor der Brücke. Dabei haben die da unten doch schon so viele: An der Kreuzung zum Gymnasium (das ist die, die nachts immer rot ist), am Tunnel und am Fußgängerüberweg in die Altstadt. Sind den Bernkastelern noch nicht genug Lichter aufgegangen, oder versprechen die sich von der neuen Ampel einen Ausgleich für ihr ausgefallenes Weinfestfeuerwerk? Na mir soll es egal sein.