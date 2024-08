Die Sache mit dem Schnitzel Schniposa, aber wo?

Da hat mich morgens in einem Supermarkt ein Pärchen aus dem Saarland angesprochen. Sie machten einen Tagesausflug in Hunsrück und Hochwald und wollten mittags gerne ein Schnitzel essen gehen. Deutsche Version, mit Pommes und Salat – das typische Schniposa halt. Ob ich was empfehlen könnte. Und das an einem Montag. Mein Gehirn fing an zu rattern. Hat der eine Wirt mittags überhaupt auf, oder doch nur abends? Hat der andere heute nicht Ruhetag? Hat an einem Montag überhaupt ein Restaurant auf? Hieß es nicht, der eine Wirt sei krank? Das andere Lokal hat doch nur am Wochenende warme Küche, glaube ich? Hat der Koch im Lokal einige Dörfer weiter nicht die Schnitzel von der Karten geworfen, weil Hamburger mehr gefragt sind? Die gibt es inzwischen Massediemeng. Wahrscheinlich, weil man da weniger kauen muss. Selbst mein Hermann, der Schnitzelliebhaber überhaupt, war in diesem Moment ratlos.