Liss : Das Kreuz mit den Kreuzen

Ich will ja nichts sagen, aber als ordentliche Bürger gehen mein Hermann und ich wählen. Ist ja klar. Wir wollen schließlich Einfluss nehmen, wer in unseren Räten sitzt und über unser Schicksal vor Ort entscheidet.

Beim letzten Mal haben wir für Chaos im Wahllokal gesorgt. Kreistag, Gemeinderat, noch ein Rat, Bürgermeister, da sind viele Kreuze zu machen. Und ich wüsste ja immer gerne, wem ich meine Stimmen gebe. Deshalb habe ich meinen Hermann in der Wahlkabine neben mir immer laut gefragt, ob er den oder diejenige kennt und aus welchem Haus die Kandidaten kommen. Bis dann einer kam und uns gesagt hat, das geht so nicht. Dafür hat sich mein Hermann verzählt, erst zu wenig, dann zu viele Kreuze gemacht. Eine halbe Stunde haben wir gebraucht, bis wir – hoffentlich – alles richtig gemacht hatten. Und die Leute in der Schlange vor den Wahlkabinen haben böse geguckt, ich weiß nicht, warum.