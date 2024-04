LISS Wo ist der Goldesel?

Das scheint mir nicht nur für meinen Hermann nötig zu sein, sondern für jeden, der in der Lokalpolitik aktiv ist. Die Reinsfelder Kita wird voraussichtlich 1,2 Millionen Euro teurer als vor zwei Jahren noch geschätzt, das Hermeskeiler Hallenbad soll jetzt 7,7 Millionen Euro kosten statt wie bisher gedacht 4,5 Millionen Euro. Das Feuerwehrhaus in Züsch wird jetzt mit 3,3 Millionen Euro veranschlagt statt wie vor drei Jahren mit 1,2 Millionen Euro. 2018 ging man in Morbach davon aus, dass die Sanierung der Morscheider Grundschule 1,57 Millionen Euro kostet und hat sich 2022 gefreut, dass der Kostenrahmen von 2,2 Millionen Euro eingehalten worden sei, und in Malborn hatte man 2022 davon gesprochen, dass die Steinkopfhalle ein Fass ohne Boden sei. Es ist also überall das gleiche. Als Lokalpolitiker wüsste ich nicht, was ich überhaupt noch anpacken soll. Vielleicht eine Aufgabe für die Bewerber bei der Kommunalwahl: Wer weiß vorher, um wie viel Euro sich die versprochenen Investitionen verteuern? Den würde ich für meine Kreuzchen in Erwägung ziehen. Bloß glaube ich kaum, dass das einer vorab sagen kann. Deshalb werden die Räte respektive ihre Frauen wohl noch viele Strümpfe stricken und verkaufen müssen, um die überbordenden Kosten aufzugefangen. Aber das klappt wahrscheinlich auch nicht mehr. Denn wer kauft bei der Diskussion um immer mehr steigende Temperaturen noch dicke selbstgestrickte Socken, fragt sich eure Liss.