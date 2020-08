Kolumne Liss : Das Thalfanger Fiffi-Modell

Foto: TV/Werhan, Michael

Ich will ja nichts sagen, aber die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. QR-Codes, Apps, Routenplaner – es gibt kaum was, was man sich nicht auf sein Handy laden kann. Die QR-Codes, die jetzt pfiffige Unternehmer jedem Restaurantbesucher zwecks leichterer Identifizierung aufs Smartphone laden wollen, haben die Thalfanger inspiriert.

Ministerin Julia Klöckner will ja eine Gassi-Pflicht für Hundebesitzer einführen. Und um ihrem Ruf als führende Hunde-Urlaubs-Destination gerecht zu werden, wollen die Thalfanger eine Geh-Gassi-App einführen. Urlauber und Einheimische können jetzt entsprechende Chips an den Halsbändern ihrer Vierbeiner befestigen. Dazu schildert Tourismus-Chef Daniel Thiel Gassistrecken aus, auf denen Empfangsmasten für die App aufgestellt werden. Und wenn Ministerin Klöckner künftig kontrollieren will, ob Herrchen und Frauchen mit ihren Vierbeinern die vorgeschriebenen Gassi-Runden einhalten, sieht sie das ganz einfach in den Empfangsdaten.

Ich habe läuten hören, dass das Ganze dann Thalfanger Fiffi-Modell heißen und in ganz Deutschland eingeführt werden soll. Das wäre doch schön, wenn Thalfang als Trendsetter führend wäre. Es muss ja nicht immer die hohe Verschuldung sein,