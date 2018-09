später lesen Kolumne Der Winter soll endlich kommen FOTO: TV FOTO: TV Teilen

Ich will ja nichts sagen, aber der Sommer ist vorbei, glaube ich. Wenn es jetzt am Wochenende nochmal schön und mild bleibt, ist das prima, denn in Morbach ist verkaufsoffener Sonntag und die vielen Vereine präsentieren sich dort.