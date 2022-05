Kolumne : Ärmel hochkrempeln und einfach mal mithelfen!

Ich will ja nichts sagen,

Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Es geht doch nicht, dass alle Welt nur feiern will, aber keiner die Arbeit macht? Bisher hat das ja nicht nur auf der Morbacher Kirmes, sondern auch bei anderen Gelegenheiten gut funktioniert, vom Engagement in Gemeinderäten bis hin zum Schichtdienst bei Festen von Sport- und Musikverein. Aber überall die gleiche Leier: Keine Leut!

Also mein Hermann und ich haben beschlossen, mit gutem Beispiel voranzugehen. Wir haben eine Liste erstellt, bei welchen Festen wir uns als Helfer zur Verfügung stellen. Mein Hermann, der will aus – euch sicherlich einleuchtenden Gründen – immer am Bierstand Dienst machen. Wenn der sich da mal nicht täuscht. Da heißt es nämlich zapfen und nicht (nur) trinken. Und ich habe mich überall da eingetragen, wo es ums Kuchenbacken und Kartoffelreiben geht. Da bin ich Spezialistin. Über den Sommer haben wir also keine Langeweile.