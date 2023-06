Kolumne Liss Eier, wir brauchen Eier!

aber wenn man was falsch macht, dann korrigiert man das und entschuldigt sich. So wie ich das jetzt tue, obwohl ich gar nichts dafür kann. Vor zwei Wochen habe ich aus dem Magazin „Der Spiegel“ zitiert, dass ein Hochwälder in seiner Bundeswehrzeit mit Filzläusen zu tun hatte. Der Guteste hat sich bei mir gemeldet: So hätten die Soldaten damals einen unbeliebten Wollanzug bezeichnet, weil der so gekratzt hat, schreibt er mir. Also woher soll Frau das wissen? Da wurd‘ die Bux nicht von der Liss gewaschen, bei mir gibt es so was nicht.