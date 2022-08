Kolumne Liss : Jetzt ist Sparen angesagt

Ich will ja nichts sagen,

In Thalfang will man die Straßenlampen ausschalten und durch Mondlicht ersetzen. Dafür werden auf dem Erbeskopf an der Windklangskulptur Reflektoren befestigt, die die Helligkeit auffangen und in die Ortsgemeinden weiterstrahlen. In den hoch gelegenen Dörfern mag das ja funktionieren, aber ob in Gräfendhron oder Merschbach? Und wenn Neumond ist, liegt die Mark komplett im Dunkeln.