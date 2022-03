Kolumne Liss : Viele Kühe bedeuten auch viel Energie

Ich will ja nichts sagen,

aber eine Energiealm auf dem Hunsrück, das ist eine tolle Idee, die ein Hermeskeiler Landwirt da hat. Gerade jetzt, wo die Preise für Sprit und Heizöl ins Unermessliche steigen. Das Rezept ist ganz einfach: Da stehen Photovoltaikanlagen, und dazwischen fressen die Kühe das Gras weg, damit das nicht über die Anlagen wächst. Da braucht auch niemand regelmäßig den Rasen zu mähen. Das machen die Kühe von ganz allein. In der Energielandschaft Morbach laufen übrigens Schafe zwischen den Photovoltaikmodulen rum, in der Einheitsgemeinde hat man lieber klein angefangen.

Bei 30 Kühen könnte man sogar jemanden einstellen, der den ganzen Mist der Kühe aufsammelt – Dünger ist an der Stelle nicht notwendig – und dann in die Biogasanlage bringt. Und zwar nicht nur die Hinterlassenschaften der Kühe des Hermeskeiler Landwirts, auch die vom Vieh seiner Berufskollegen. Und wenn dann noch alle Hundebesitzer die Beutelchen dorthin bringen, in denen sie die Abfälle ihrer Vierbeiner aufsammeln und mit sich rumtragen, dann müsste doch Energie ohne Ende produziert werden. Da werden die Hunde auch nützlich, in deren Mist mein Hermann manchmal reintritt, und dem ich daher dauernd die Schuhe putzen muss.