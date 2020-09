Kolumne : Lasst den Wald doch in Ruhe

Lasst den Wald doch in Ruhe

Ich will ja nichts sagen,

aber muss man unbedingt mit dem Fahrrad durch den Wald fahren? Neulich ging doch wieder die Diskussion los, weil Radfahrer sich darüber beschweren, dass sie nicht mehr auf die Traumschleifen dürfen. Da ist es ja auch ziemlich eng und wenn so ein schneller Mountainbiker den Weg entlang fährt, dann stört das einfach. Besonders wenn er vorher noch klingelt. Schließlich wandern die Menschen durch den Wald, weil sie Natur und Ruhe erleben möchten.

Ich finde, es müsste für beide genug Radwege und Wanderwege im Wald geben, damit sie sich nicht ins Gehege kommen. Dann wäre wieder Frieden zwischen denen auf zwei Rädern und denen auf zwei Beinen. Immerhin gibt es ja am Erbeskopf schon einen Trailpark. Das lässt sich doch bestimmt noch ausbauen. Und überhaupt: Von mir aus kann man am Erbeskopf doch das ganze Jahr über Mountainbiken. Skifahren ist wegen Klimawandel sowieso bald Geschichte. Dann können die Nationalpark-Macher doch mal überlegen, den Erbeskopf komplett zum Radfahrer-Erlebniszentrum auszubauen. Auch die Langlauf-Loipen wären doch gut fürs Mountain-Biken zu gebrauchen. Da müsste man nicht mal mehr neue Strecken bauen. Sogar bei Morbach gibt es Langlauf-Loipen – dann hätten auch die Morbacher ihren eigenen neuen Trailpark. Man muss eben einfach nur umdenken: Dann können die Mountainbiker Gas geben und die Wanderer in Ruhe durch den Wald gehen.