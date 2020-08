Kolumne : Von guter und von schlechter Luft

Ich will ja nichts sagen,

aber dass die Thalfanger keine gute Luft haben, das ist mir neu. Auf jeden Fall in ihrer Turnhalle, da ist die Luft angeblich nicht gut genug. Also müssen die Kinder und Vereinssportler erstmal in der frischen Luft, also draußen, Sport treiben. Was auch nicht schlecht sein muss. Denn wenigstens dort haben die Thalfanger die beste Luft Deutschlands. Also raus in den Wald mit den Jungen und Mädchen! Deshalb haben die Lehrer vorgehabt, nach den Sommerferien mit ihren Schülern auf Mountain-Bikes im Wald herumzufahren, aber das dürfen die jetzt auch nicht mehr, jedenfalls nicht auf den Traumschleifen im Nationalpark. Dabei wäre das genau das Richtige gewesen: Sie erfahren was über unsere Heimat und unseren Wald. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das wäre dann Biologie, Heimatkunde und Sport in einem. Das einzige, was mir noch rätselhaft ist: Ob die Lehrer noch genug Luft bekommen, um mithalten zu können, wenn die Jungen und Mädchen auf ihren Bikes Gas geben und losdüsen,