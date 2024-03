Wenn es in der Gerüchteküche brodelt Nichts als Gerüchte

Genauso ist es mit Gerüchten. Nichts macht der Mensch lieber, als zu spekulieren und wilde Mutmaßungen in die Welt zu setzen. Da können auch die Bürgermeister ein Lied von singen. Ich weiß aus erster Hand: Andreas Hackethal ist nach wie vor glücklich mit seiner Frau zusammen, egal, was der Dorftratsch sagt. Und Vera Höfner will sich nicht für den Bürgermeisterposten in Morbach bewerben, hat sie klargestellt. Abgesehen davon, dass noch gar nicht feststeht, dass der Morbacher Bürgermeister der neue Landrat in Bernkastel-Wittlich wird.