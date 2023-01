Kolumne : Schlemmen mit Abnehmgarantie

Ich will ja nichts sagen,

aber früher gab es die guten Vorsätze fürs neue Jahr. Und meist hieß es da: Sport treiben und abnehmen. Also das mit dem Abnehmen hat glaube ich abgenommen, deshalb heißt es vielleicht auch so. Statt Schlankheitsrezepte zu studieren, gehen die Leute jetzt nach der Corona-Zeit lieber essen, genießen Kulinarisches und trinken dazu einen guten Tropfen. Ich wollte zum Beispiel alle Pizzerien mal durchprobieren, die im Moment in der Zeitung vorgestellt werden, damit ich über die beste abstimmen kann. Aber irgendwie passt das nicht zu meinem Drang, einige meiner Pfunde zu verlieren.

Die Einzigen, die diesen Widerspruch zwischen Schlemmen bei gleichzeitigem Abnehmen in den Griff bekommen, das sind die Thalfanger. Die verbinden Aktivsein mit Essen und Trinken. Und zwar auf dem Lecker-Pfädchen. Drei Kilometer wandern und dann was zum Stärken, damit ich die kommende Distanz bis zum nächsten Kühlschrank an der Strecke auch gut bewältigen kann und nicht zwischendurch entkräftet umfalle.

Also wenn die Thalfanger geschickt sind, dann stellen die keine Kalorienbomben in die Stationen, sondern was fett- und kohlenhydratarmes. Also statt Moselwein einen Malborner Vollmond-Sprudel, anstelle von Wurstbroten einen grünen Salat und statt deftiger Hausmannskost, wie wir sie im Hunsrück eigentlich gewöhnt sind, lieber sogenannte Lowcarb-Gerichte, die mit fast keinen Kalorien.

Ich habe gehört, Touri-Chef Daniel Thiel hat deshalb schon Kontakt mit den Weight Watchers aufgenommen. Nein, nicht dass der das nötig hätte, so wie ich, der bestimmt nicht. Aber wenn sich nicht nur die Thalfanger und alle anderen Hunsrücker, sondern dazu noch alle Abnehmwütigen bei einer solch leckeren kalorienarmen Gerichtauswahl mit Diätgarantie für den Wanderweg zwischen Thalfang, Dhronecken und Lückenburg begeistern und für die Schleife stimmen, dann kann nur das Lecker-Pfädchen der Wanderweg des Jahres 2023 werden,

glaubt eure