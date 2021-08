Kolumne Liss : Eis ohne Ende

Ich will ja nichts sagen,

aber die Thalfanger sind aufs Eis gekommen. Zwar gibt es in der Mark keine Eisdielen, doch seit neuestem einen Eisautomaten neben der Touristinfo. Der wird täglich frisch gefüllt, und bei Sonne und Sonnenschein – selten dieses Jahr – ist dort auch richtig was los. Ich habe mich auch mal angestellt und eines probiert, mit Schokolade und Nuss. Echt lecker!

Was könnte man noch für Eissorten anbieten? Mein Hermann will natürlich ein Pils-Eis, war ja klar. Schwenkbraten-Eis und Streuselkuchen-Eis würden gut in den Hunsrück passen. Ich bin ja eher für was Gesundes, also Spinat-Eis oder Broccoli-Eis.