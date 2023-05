Kolumne Liss Wo sind die alten Straßenkarten?

Und am Sonntag proben die Straßenverkehrsbehörden endgültig den Ernstfall: Dann ist die Hunsrückhöhenstraße wegen Baumfällarbeiten zwischen dem Hinzerather Kreisel und Hochscheid für einen Tag dicht (siehe Artikel auf dieser Seite). Die vielen Autofahrer, die dort normalerweise unterwegs sind, lernen dann endlich mal die intimen Bereiche des Hunsrücks kennen. Denn eine Umleitungsstrecke führt über Wederath vorbei an der Hunsrückmetropole Ilsbach nach Götzeroth und weiter über Kleinich und Oberkleinich zur Hochscheider Kreuzung. Man kann aber auch die laut Internet mögliche Strecke über Hinzerath nehmen und weiter – ernsthaft – über die Gerstenmaierallee in Richtung Hellertshausen und Stipshausen fahren. Zur Erinnerung: Das ist die Straße, auf der zwei Autos nur schwer aneinander vorbeikommen und auf der in einem Abschnitt wegen Straßenschäden Tempo zehn gilt. Vielleicht schildert man diese Umleitung aus, um den neuen Turm am Idarkopf touristisch voranzubringen? Von dort oben können die irritierten Autofahrer bestimmt gut schauen, wie sie am besten aus dem Wirrwarr wieder herausfinden.