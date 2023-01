Kolumne Liss : Der Hahn wird immer mehr zum Hähnchen

Ich will ja nichts sagen,

aber im Hunsrück gibt es ein ungeliebtes Kind, und das heißt Hahn. Dahinter steckt der Flughafen, den das Land mit viel finanzieller Unterstützung losgeworden ist. Obwohl ich in meiner Naivität immer gedacht habe, wenn man was verkaufen will, dann bekommt man Geld. Der Verkauf hat ja erst im wievielten Anlauf geklappt, nachdem sich zuerst ein chinesischer Konzern als Garage zur Autoreparatur herausgestellt hat. Der zweite chinesische Konzern als Käufer ist pleite gegangen. Dann ist man von einem chinesischen Weltkonzern weg zu einer englischen Firma, die kein Mensch kennt und von der kein Geld kommt. Und jetzt sollen angeblich irgendwelche Russen interessiert sein, und zwar die, die auch schon den Nürburgring gekauft haben. Also so ein Zirkus, mein Hermann und ich schütteln nur unsere Köpfe.