Kolumne Liss : Brücke für Bänker

Ich will ja nichts sagen,

Von Christoph Strouvelle

aber der Hochmoselüber­gang ist ja immer noch ein heiß diskutiertes Thema. Die einen, beispielsweise die Eifeler, die lieben ihn, weil sie so schnell in den schönen Hunsrück kommen, die anderen hassen ihn, weil er das Moseltal verschandelt und so viel Geld gekostet hat. Was gab es da für Diskussionen, warum der gebaut werden muss: Die LKW sind von Rotterdam schnell in Frankfurt. Die US-Streitkräfte brauchen ihn für ihre Transporte. Der Hahn kann nur so richtig fliegen. Und was ist jetzt? Die LKW bringen das Zeugs aus China von den holländischen Häfen über Aachen ins Rhein-Main-Gebiet – ist ja kürzer. Die Amis sind zum großen Teil weg. Und ob man am Hahn überhaupt nochmal richtig fliegen lernt?

Das neueste Gerücht, warum man die Hochmoselbrücke braucht: Die haben die Volksbanken aus Wittlich und Simmern genutzt für ihre Fusion. Die Brücke hat denen erst den Weg freigemacht. Denn sonst hätte man vom Standort Wittlich in die neue Zentrale in Simmern durch das Gebiet der Morbacher VR-Bank fahren müssen. Nur am Hochmoselübergang, da haben sich die beiden Gebiete der Wittlicher und Simmerner Bänker getroffen. Kein Wunder, dass die sich damals dort oben haben fotografieren lassen. Und so mancher Vorständler der Morbacher Volksbank, der sagen wir mal in Zeltingen wohnt, hat von seinem Balkon aus mit dem Fernglas hochgeschaut und überlegt, wie er dazustoßen kann. Ich weiß nicht ob wirklich, aber vorstellen könnte ich es mir.