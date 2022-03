Kolumne : Schild(a)er zum Hahn

Ich will ja nichts sagen,

aber die Ausschilderung zum Flughafen Hahn ist ja wohl ein Witz ohnegleichen. Mehr als zwei Jahre gibt es den Hochmosel­übergang jetzt schon. Was war das damals ein Tamtam, damit die Brücke gebaut werden konnte: Wir brauchen den Hochmosel­übergang, damit der Hahn fliegen kann, damit der strukturschwache Hunsrück mal in die Puschen kommt. Und wie sollen die Touristen am besten zum Flieger kommen, wenn sie in Pisa einen Espresso trinken und eine Pizza essen wollen? Also mal schnell für eine halbe Milliarde das Ding gebaut, und alle sind sie stolz darauf.

Und jetzt: Nach mehr als zwei Jahren haben die zuständigen Behörden immer noch nicht bemerkt, dass der Verkehr von Trier zum Hahn am Autobahndreieck Moseltal weiter über Mehring statt über die neue Brücke geführt wird. Was meinen Hermann immer nervt, wenn er die Strecke in Richtung Thalfang und Morbach fährt: Erst hat er die schweren LKW von Büdlicherbrück bis Talling vor sich und dann nochmal von der Schalesbach bis Guten­thal. Und nur mit Glück gibt es eine Möglichkeit zum Überholen. Was wäre das so schön, wenn die alle über den Hochmoselüber­gang fahren würden, seufzt mein Hermann immer.

Und jetzt verschwindet der Hahn – genauso wie die Landeshauptstadt Mainz – am Dreieck Moseltal ganz von den Schildern. Haben die Schilda- ääähhh Schilderbehörden nicht mitbekommen, dass der Hahn den Politikern so wichtig ist? Arbeitsplätze, Bruttosozialprodukt, Aufschwung? Da darf es doch an einer guten Ausschilderung zum Flughafen nicht fehlen. Auch in Chinesisch, damit die Investoren aus dem Reich der Mitte den Weg dorthin finden.