Liss : Modeberatung für Hansis Jungs

Ich will ja nichts sagen, aber nur noch zwei Spiele, dann ist die Fußball-Weltmeisterschaft vorbei. Ich habe ja zuerst gesagt, das schauen wir nicht, aber mein Hermann hat sich immer heimlich still und leise zur Fernbedienung geschlichen, und schwupp!

Da haben wir auch mal das ein oder andere Spiel anderer Teams geschaut. Also was mir aufgefallen ist: Die Jungs auf dem Feld haben keinen Sinn für Ästhetik. Habt ihr gesehen, was die für Schuhe anhaben? In allen Farben. Rosa Fußballschuhe zu blauen Trikots, orange Treter zum roten Dress, grüne Schuhe zum orangen Outfit. Sagt mal, sind die Kerle alle farbenblind? Das sieht doch scheußlich aus. Als ob ich zu meiner geblümten Kittelschürze eine Handtasche mit Streifen und Schuhe mit Punkten tragen würde. Die Fußballer haben ja sonst gut durchtrainierte Körper, die Frau sich gerne anschaut, aber bei solchen Schuhen, das kann man sich ja nicht mit ansehen. Kein Wunder, dass die alle so viele Elfmeter verschießen. Da wird sogar dem Ball zu viel. Früher waren die Schuhe schwarz, mit weißen Streifen. Das hat ja zu allem gepasst, aber wer sagt den Jungs, dass sie rosa oder himmelblaue Fußballschuhe anziehen sollen? Also offen gesagt: Ich glaube nicht, dass auf den Hunsrück ein Kicker so rumläuft.