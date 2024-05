Da geht der Liss das Herz auf Herzliche Hunsrücker

aber die Woche stand was in der Zeitung, da ist mir mein Herz aufgegangen. Die Hunsrücker sollen nicht immer so bescheiden sein, sagt eine junge Deuselbacherin, die dafür sorgt, dass das 275 Einwohner zählende Dorf eines der digitalen Zentren des Hunsrücks ist. Eine wahnsinns-gestaltete Homepage, ein Blog auf Instagram – und das alles in einem „Kaff“ (Entschuldigung, liebe Deuselbacher), das vor einem halben Jahr noch digital abgehängt war. Geht mal auf die Homepage www.deuselbach.de, die die junge Frau angelegt hat: Mit dem Spruch „Landluft macht glücklich“ wird man da begrüßt, und gleich im ersten Satz ist von „Ruhe“, „viel Natur“ und einer „warmherzigen Atmosphäre“ die Rede. Also das könnte alles von mir sein, so schön und auch treffend ist unser toller Hunsrück dort beschrieben.